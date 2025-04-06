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        Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vuran şüpheli Kocaeli'de yakalandı

        YALOVA'da minibüs sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:04 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:10
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        Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vuran şüpheli Kocaeli'de yakalandı
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        YALOVA’da minibüs sürücüsü S.İ.’yi, aracına bineceği sırada yanına motosikletle yaklaşıp, av tüfeğiyle vurarak yaralayan B.Ö., kaçtığı Kocaeli’de yakalandı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli Yalova’da gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

        Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak’ta meydana geldi. S.İ., 77 ABC 416 plakalı minibüsüne bineceği sırada, yanına yaklaşan motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı. S.İ., bacağına isabet eden saçmayla yaralanırken, motosikletli şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.İ., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Kaçarken bir otomobilin çarptığı motosiklet yol ortasında devrilmiş halde bulundu. Yol kenarına atılan av tüfeğine de el konuldu. Polis, Kocaeli’ye kaçtığı tespit edilen B.Ö. isimli şüpheliyi yakalayıp, kente getirdi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen V.G. ve M.S. de Yalova'da gözaltına alındı. M.M.E. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan olay yerinde yapılan çalışmalarda 1 av tüfeğiyle birlikte, 23 dolu fişek, 20 kartuş, ateş edilen araçta yapılan aramada ise 400 kaçak makaron ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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