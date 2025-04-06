Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vuran şüpheli Kocaeli'de yakalandı

YALOVA’da minibüs sürücüsü S.İ.’yi, aracına bineceği sırada yanına motosikletle yaklaşıp, av tüfeğiyle vurarak yaralayan B.Ö., kaçtığı Kocaeli’de yakalandı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli Yalova’da gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak’ta meydana geldi. S.İ., 77 ABC 416 plakalı minibüsüne bineceği sırada, yanına yaklaşan motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı. S.İ., bacağına isabet eden saçmayla yaralanırken, motosikletli şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.İ., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçarken bir otomobilin çarptığı motosiklet yol ortasında devrilmiş halde bulundu. Yol kenarına atılan av tüfeğine de el konuldu. Polis, Kocaeli’ye kaçtığı tespit edilen B.Ö. isimli şüpheliyi yakalayıp, kente getirdi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen V.G. ve M.S. de Yalova'da gözaltına alındı. M.M.E. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.