Kavga ihbarına giden polislere pastalı kutlama

YALOVA'da kavga ihbarına giden polisler, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, sürpriz kutlamayla karşılaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında pastalı kutlamayla karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, bölge halkının kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaşan polisler, mutluluklarını gizleyemedi. Polisler, pastayı alkışlarla kesti. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.