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        Yalova'da 289 metrelik enerji gemisi karaya oturdu

        YALOVA'da karaya oturan 289 metre uzunluğundaki KPS Orhan Ali KHAN isimli enerji gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:30
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        Yalova'da 289 metrelik enerji gemisi karaya oturdu
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        YALOVA’da karaya oturan 289 metre uzunluğundaki KPS Orhan Ali KHAN isimli enerji gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Marmara Denizi Yalova Çiftlikköy Sahili’ne 7 ay önce demir atan KPS Orhan Ali KHAN isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi, dün geceden bu yana yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Çiftlikköy Sahili’nde, 8 metre derinlikte karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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