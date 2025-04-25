Bakan Memişoğlu: Kimseyi zorlamak, baskı yapmak istemeyiz ama ailenin ruhu çocuk olunca güzelleşir

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, “Aile yılı bu sene. Geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik, farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz. Ama aile, çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ile bir araya geldi. Şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, 'Yalova Devlet Hastanesi-Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Afiliasyon İmza Töreni'nin ardından açıklamalarda bulundu. Kentte daha iyi sağlık hizmeti verilmesi konusunda istişareler yapıldığını belirten Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında, Türkiye'deki illerimizi dolaşıyoruz. Yalova'da daha iyi sağlık hizmeti nasıl verebiliriz, sorunlarımız neler, bunları konuşup istişare ediyoruz. Aynı zamanda Yalova Üniversitesi ile kamu hastanelerimiz arasında afiliasyon protokolü imzalanarak, böylece Yalova'daki hastanemiz artık eğitim-araştırmanın da merkezi haline gelecek. Öğrencilerimiz yetişecek. Stajyerlerimiz, hizmet sunacaklar. Aynı zamanda gelecek sağlığıyla ilgili kendilerini geliştirecekler. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak sadece bugünün sağlığını değil, gelecekte sağlık hizmetinin iyi olması için özellikle tıp fakültelerimizi, sağlık bilimleri fakültelerimizi, eczacılık, diş hekimliği fakültelerimizi, sağlıkla ilgili bütün üniversite, yükseköğrenimle ilgili alanları daha iyi olması için destekliyoruz. Çünkü sonuçta bugünün sağlığını biz yönetiyoruz ama gelecek sağlığımızı üniversitelerde eğitim alan, bugün öğrenci olan çocuklarımız, gençlerimiz yönetecekler. Onların iyi eğitim alması ve onların iyi ortamlarda, en iyi hocalarla en iyi şekilde öğrenmeleri, bizim gelecek sağlığımızın, bugünkü bu sağlık gibi başarılı olmasını sağlayacaktır. Onun için Sayın Rektör Hocama, Sayın Kamu Hastane Başkanımıza, Sayın Vekillerimize, Valimize ben de teşekkür ediyorum. Bu afilasyonda çok daha iyi sağlık hizmeti, aynı zamanda sağlığın geleceğiyle ilgili eğitim alan arkadaşlarımıza imkan oluşmuş oluyor. Yalova'daki sağlık hizmetlerinin iyi olması için bugün toplantılar yapacağız ve Türkiye'de en gelişme potansiyeli olan, dışarıdan nüfus ve göç alan bir il olarak, Yalova'nın gelecekteki sağlıkla ilgili yatırımlarını da tartışacağız” diye konuştu.

YALOVA DOĞURGANLIK ORANINDA DÜŞÜK İL Bakan Memişoğlu, Yalova'nın doğurganlık oranında düşük bir il olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yalova'nın kendi nüfusu maalesef artmıyor. Biz her zaman ifade ediyoruz. Aile yılı bu sene. Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik, farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor. Aile kuruyorlar, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki de kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz. Ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama oraya çocuğun da olması durumunda, ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz açıkçası aile kurumunu önemsiyoruz. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, talimatları doğrultusunda bu seneyi Aile Yılı ilan ettik.” Bakan Memişoğlu, konuşmasında ayrıca, “Özellikle normal doğumu teşvik edici program uyguluyoruz. Biz Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmektir. Nasıl sigara sağlığa zararlı diyorsak, nasıl insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı diyorsak, doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var. Kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa, burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda da bunun sebeplerini, nedenlerini çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.