Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Bisiklet tutkunu Fransız'ın, Vietnam yolundaki 8'inci durağı Yalova oldu

        FRANSAvatandaşı bisiklet tutkunu Arthur Leıre (28), Vietnam'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta 1,5 ayda 4 bin kilometre yol katederek Yalova'ya ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet tutkunu Fransız'ın, Vietnam yolundaki 8'inci durağı Yalova oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FRANSAvatandaşı bisiklet tutkunu Arthur Leıre (28), Vietnam'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta 1,5 ayda 4 bin kilometre yol katederek Yalova'ya ulaştı. Fransa dahil şu ana kadar 8 ülkede mola veren Leıre, "Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapıyorum" dedi.

        Fransa'da yaşayan bisiklet tutkunu Arthur Leıre, Vietnam'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için bisikletiyle yolculuk yapma kararı aldı. Mart ayında Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan Leıre, ilk olarak kendi ülkesi Fransa'da mola verdi. Ardından sırasıyla İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülke mola noktası oldu. Yola çıktından 1,5 ay sonra Yalova'ya ulaşan Leıre, 8'inci mola noktasında yolculuğunu, İstanbul'dan Yalova'ya gelirken feribotta tanıştığı tercüman aracılığıyla DHA muhabirine anlattı. Fransa'dan Yalova'ya 4 bin kilometre yol katederek ulaştığını söyleyen Arthur Leıre, çocukluğundan beri bisiklet sürdüğünü ancak ilk kez bu kadar uzun bir tura çıktığını söyledi. Türkiye'deki insanların misafirperverliğinden çok etkilenen Leıre, Avrupa'dan başlayıp, Asya'da son bulacak olan bisiklet yolculuğunda iki kıta arasında köprü görevi gören Türkiye'deki seyahatinin çok önemli olduğunu belirtti.

        'TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK MİSAFİRPERVER'

        12 bin kilometre pedal çevireceğini ve 6 ay sonra ailesine ulaşmayı planladığını söyleyen Leıre, "Fransa'dan Yalova'ya gelmem 1,5 ay sürdü. 4 bin kilometre yol geldim. Vietnam'a kadar bisiklet süreceğim. Vietnam'da ailem yaşıyor. Onları görmek için gidiyorum. İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 8 noktada mola verdim. Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapıyorum. Yalova'dan Balıkesir'e doğru yolculuğuma devam edeceğim. 12 bin kilometre pedal çevirip, 6-7 ay sonra Vietnam'a ulaşacağım. Türkiye'de insanlar çok misafirperver. Ailem de bisikletle yolculuk yaptığımı biliyor. Ailem biraz korkuyor tabii çünkü tehlikeli bir yolculuk. Ama benimle gurur duyuyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!

        Benzer Haberler

        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tut...
        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tut...
        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma
        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma
        "Doğaya vakıf ol" sloganıyla İstanbul'dan Bursa'ya pedal çeviriyorlar
        "Doğaya vakıf ol" sloganıyla İstanbul'dan Bursa'ya pedal çeviriyorlar
        Yalova'da çiçek mezadında 'Anneler Günü' yoğunluğu
        Yalova'da çiçek mezadında 'Anneler Günü' yoğunluğu
        Yalova'da vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi
        Yalova'da vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi
        GÜNCELLEME - Yalova'da apartmanda çıkan yangında evli çift hayatını kaybett...
        GÜNCELLEME - Yalova'da apartmanda çıkan yangında evli çift hayatını kaybett...