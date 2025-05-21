Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 7 yıl önce öldürülen Kerem'in arkadaşının annesi cinayet şüphesiyle yargılanmaya başlandı

        YALOVA'nın Termal ilçesinde 2018 yılında Kerem Karakaya'nın (12) sınıf arkadaşı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 02:01 Güncelleme: 21.05.2025 - 02:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 7 yıl önce öldürülen Kerem'in arkadaşının annesi cinayet şüphesiyle yargılanmaya başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALOVA'nın Termal ilçesinde 2018 yılında Kerem Karakaya’nın (12) sınıf arkadaşı F.B. tarafından tüfekle kafasından vurularak öldürülmesi iddiasıyla açılan davanın 7’nci yılında cinayet şüphesi üzerine F.B.’nin annesi Serpil B.'nin ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına başlanıldı. Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, Serpil B.’nin elinde, yüzünde ve elbisesinde barut izi ve swap izi olduğunu belirterek, “Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü.” iddiasında bulundu. Serpil B., suçlamaları reddederken, duruşma ertelendi.

        Olay, Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy’de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana geldi. Kerem Karakaya, sabah saat 08.00 sıralarında okul arkadaşı F.B.’nin evine gitti. İddiaya göre bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. F.B.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanmaya başlandı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan tutuklanması talebinde bulundu.

        ‘KASTEN ÖLDÜRME’SUÇUNDAN YARGILANMASINA BAŞLANDI

        Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi. Serpil B.'nin, ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Serpil B., SEGBİS ile Trabzon ilinden katıldı. Sanık, cinayet iddialarını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını anlattı. Evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını anlatan Serpil B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" dedi.

        Olayda üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine Serpil B., o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirterek, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" dedi. F.B.'nin silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulması üzerine Serpil B., tüfeğin hafif olduğunu söyledi.

        AVUKATTAN, ‘KEREM GÖRDÜĞÜ BİR ŞEY YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ’ İDDİASI

        Kerem’in babası Halil ile annesi Rahime Karakaya da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Olay sonrasında verilen ifadelerde çelişkiler olduğunu belirten Kerem’in ailesinin avukatı Şermin Tankut, "Tüfeğin 2,5 metre yükseklikteki odunlukta değil, çamaşır makinesinin yanında olduğunu düşünüyoruz. Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü. Kerem’in elbiselerinde çamur, sürüklenme izleri var. Adli Tıp’ta 4 parmak izi var. Biri tutmuş, infaz edilmiş. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        İddialar üzerine sanık Serpil B., "Asla kabul etmiyorum. İyi senaryo yazdılar. Namusuma laf ettiler" oiye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol kararının uygulanmasına devam edilmesi kararını vererek duruşmayı erteledi.

        ‘ÇOCUĞUMUN KANI YERDE KALMASIN’

        Serpil B.'nin tutuklanmasını isteyen anne Rahime Karakaya, "Sabahleyin çocuğum Badminton maçına gidecekti. Çocuğum evden çıkıp minibüs durağına geliyor. Orada bisikletle geliyor. Fatih’i bekliyor Fatih gelmiyor. Fatih gelmeyince Fatih’in evine gidiyor. Fatih’in evine gittiğinde çocuğum gider gitmez vurulmuş. Dayısı beni aradı. ‘Fatih’le Kerem kavga etti bizim eve gelin’ dedi. Eşimi aradım eşimle birlikte eve gittik, yol ağzında ambulansın beklediğini gördüm. Ambulansı görünce çocuğumun olduğunu anladım. Hastaneye gittim yüzüne battaniye örtmüşler. Çocukla anneyi aynı gün ifadeye almışlar, ifadelerini aldıktan sonra gece 3’te Trabzon’a kaçıyorlar. Olayı çocuğun yapmadığını biliyorduk, şimdiye kadar Asliye Ceza da yargılandı. Kadın şu ana kadar eli kolu serbest geziyor. Ben devlete güveniyorum, bir an önce çocuğumun katilinin tutuklanmasını istiyorum.” dedi.

        '12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK BU SİLAHI KULLANAMAZ'

        Baba Halil Karakaya ise 12 yaşındaki F.B.'nin tüfeği kullanamayacağını belirterek, "Bu silahı 12 yaşındaki bir çocuğun kullanma şansı sıfır. Bu silahın ağırlığı 4 kilo 300 gram, boyu da 110 santim. Bugün bizim bir mahkememiz vardı, bir tutuklanma olmadı. Serpil hanımın tutuklanmasını istiyorum. Oğlumun ölümünün üzerinden 6 yıl geçti bir ay sonra 7 yıl olacak. Serpil hanımın üzerinde, elinde ve yüzünde elbisesinde barut izi ve swap izi olduğu halde hiçbir tutuklama yoktur. Ne kadar talep edersek edelim bir türlü olmuyor. Bilirkişi raporunda çocuğun bu silahı kullanamayacağı netleşti. Silahın Serpil hanımın kullandığı belli. Şu anda Serpil hanım kasten adam öldürmekten yargılanıyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        "İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Yalova'da 7 yıl önce öldürülen çocuğun katil zanlısı kadının yargılanmasına...
        Yalova'da 7 yıl önce öldürülen çocuğun katil zanlısı kadının yargılanmasına...
        Fren yerine gaza basan sürücü, lise öğrencisini otomobilin altına aldı; o a...
        Fren yerine gaza basan sürücü, lise öğrencisini otomobilin altına aldı; o a...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Kendisini MİT çalışanı olarak tanıtarak 10 milyon lira dolandıran şüpheli t...
        Kendisini MİT çalışanı olarak tanıtarak 10 milyon lira dolandıran şüpheli t...
        Yalova'da Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması
        Yalova'da Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması
        Yalova'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
        Yalova'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli tutuklandı