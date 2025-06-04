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        Freni boşalan kamyon devrildi; 1 yaralı

        YALOVA'da, seyir halindeyken freni boşalan kereste yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 22:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 23:05
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        Freni boşalan kamyon devrildi; 1 yaralı
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        YALOVA'da, seyir halindeyken freni boşalan kereste yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Ali İhsan Erkul (59) idaresindeki kereste yüklü kamyon, rampa inerken frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan arsaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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