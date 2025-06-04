Freni boşalan kamyon devrildi; 1 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Ali İhsan Erkul (59) idaresindeki kereste yüklü kamyon, rampa inerken frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan arsaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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