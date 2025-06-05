4 yıl önce kaybolan Emrah'ın ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı (3)
'KASTENADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDIBursa'da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş.
'KASTENADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Bursa’da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren’in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayında gözaltına alındıktan sonra getirildiği Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ş., "Ben suçsuzum benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi.
Ahmet Ş., Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.
Ahmet Ş., savcılık ifadesinin ardından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ahmet Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ş., “Ben kimseye bir şey yapmadım" dedi. 'Kayıp birinin telefonu neden evinizde' sorusuna ise “Benim evimde yaşıyordu. Bulunabilir" diye yanıtladı.
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