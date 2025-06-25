Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü (2)

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Gasp’ ve ‘Yaralama’ gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen C.E., gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusunu, "Evet" diyerek yanıtladı.

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