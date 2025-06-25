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        Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİYalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:45
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        Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Gasp’ ve ‘Yaralama’ gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen C.E., gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusunu, "Evet" diyerek yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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