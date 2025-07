Kanser hastalarına 14 yıldır moral konseri veriyor, 3 yıldır da aynı hastalıkla mücadele ediyor

YALOVA’da yerel sanatçı Ali Çolakoğlu (60), moral vermek için 14 yıldır kanser hastalarının evlerine giderek, her hafta bir saat konser veriyor. 3 yıl önce muayene olmak için gittiği hekimlerin kendisine ‘Lenf kanseri’ tanısı koyduğu Çolakoğlu, kemoterapi almaya devam etmesine rağmen, konserlerini aksatmıyor.

Yalova'da yaşayan yerel sanatçı Ali Çolakoğlu, kentte dernek ve STK’lar yararına düzenlediği konserlerin yanı sıra 2011 yılından bu yana da kanser hastalarıyla bir araya gelerek verdiği moral konserleriyle tanınıyor. 14 yıldır piyanist arkadaşıyla birlikte kanser hastalarının evlerine gidip her hafta bir saat konser veren Çolakoğlu’na, 3 yıl önce muayene olmak için gittiği hastanede ‘Lenf kanseri’ tanısı konuldu. Kemoterapi almaya devam etmesine rağmen, konserlerini aksatmayan yerel sanatçı, evlerine konuk olduğu kanser hastalarıyla hem sohbet ediyor hem de şarkı söyleyip, dans ederek onlara moral veriyor.

‘KEMOTERAPİ ALIRKEN BİLE ARA VERMEDİM’

Kanser hastalığıyla mücadelede moral ve motivasyonun önemine dikkat çeken Ali Çolakoğlu, şarkılarına da gücü simgelediği için ‘lacivert şarkılar’ adını vermiş. Bu sloganla yola çıkan Çolakoğlu, çalıp söyledikleri şarkılarla hem kendisini hem de diğer kanser hastalarını motive ettiğini söyleyerek, “2011 yılından bu yana, 'Lacivert şarkılar onlar için de söylenmeli' diyerek yola çıkmıştım. O gün bugün hala devam ediyorum. Tabi bu süreçte sanatçı ve müzisyen olmanın kıymetini daha çok anladım. Çünkü bu süreçte ben de kansere yakalandım. Hala mücadeleye devam ediyorum. Kemoterapi alırken bile bu çalışmaya hiç ara vermedim. Ailelerin, çocukların, yaşlılarımızın yanında olmaya çalışıyorum. Artık hepimiz bir aile gibi olduk. Şimdi de kanser hastalarımızla birlikte motivasyonumuzu dinç tutuyoruz” dedi.

‘KANSER SADECE BİR KELİME’

Tüm yerel sanatçıları da kanser hastalarının mücadelesine ortak olmaya davet eden Ali Çolakoğlu, “2011'den beri söylediğim tek bir şey var. Bu çalışma her şehirde, her ilçe ve beldede olmalı. Bir müzisyenin ve sanatçı arkadaşlarımızın, 2 haftada bir en azından zaman ayırmalarını istiyorum. Bu yol kolay değil tabii ki. Her gün yeni bir savaş, bir umut, bazen bedenin yorulur, bazen ruhun ama unutmamak gerekir ki biz bir savaşçıyız. Kanser sadece bir kelime. Senin cesaretin, direncin ve inancın, ondan çok daha büyük. Yalnız değilsin. Dualar, sevgiler ve umutlar seninle yürüyor bu yolda. Bu mesajı bütün kanser hastalarımıza veriyorum” ifadelerini kullandı.

'BU HASTALIKTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY MORAL’

Meme kanseriyle mücadele eden ve Çolakoğlu’nun şarkılarının kendisine umut olduğunu söyleyen Aynur Dalkun, “8 senedir bu hastalıkla mücadele ediyorum. Hala devam etmek üzere takipliyim. Meme kanseriydim. Ali ağabeyimizi senelerdir tanıyoruz. Müzik de bize en büyük katkı. Çok büyük bir moral. Biz kanseri yeneceğiz, ona inanıyoruz. Bizler birer savaşçıyız. Tüm arkadaşlarıma şifa diliyorum. Ali ağabeyimiz bugün bizleri mutlu etti. Bu hastalıktaki en önemli şey moral. Neşemize neşe kattı. Teşekkür ederiz” diye konuştu.