Yalova'da vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı; kaza kamerada

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolunda meydana geldi. Eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağına dönüş yaptıktan sonra Bağ Sokak istikametine yönelen dorsesinde inşaat demiri ve vinç yüklü TIR, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

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