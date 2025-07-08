Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Ormanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ormanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde ormanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin Çınarcık ilçesinde bulunan ormanda kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan şüpheliler, dün saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyonla, kazı yaptıkları alanda ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan aramalarda 1 benzinli jeneratör, 1 elektrikli hilti, 1 elektrikli havalandırma içi fanı ile 24 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi. U.P. ve F.K.M. gözaltına alınırken, Fas uyruklu olduğu tespit edilen O.E.M. ise jandarmadaki sorgusunun ardından Göçmen Ön Kabul Merkezi’ne teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Yalova'da vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı; kaza kamerada
        Yalova'da vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı; kaza kamerada
        Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı
        Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı
        Motosikletli şüphelinin valizinden 3 kilo 750 gram skunk çıktı
        Motosikletli şüphelinin valizinden 3 kilo 750 gram skunk çıktı
        13'üncü üniversitesini birincilikle bitirdi
        13'üncü üniversitesini birincilikle bitirdi
        Yalova'da tarım işletme deposunda yangın; 1 otomobil ile sera da zarar görd...
        Yalova'da tarım işletme deposunda yangın; 1 otomobil ile sera da zarar görd...
        Yalova'da tarım işletmesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da tarım işletmesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü