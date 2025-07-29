Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı

YALOVA Valiliği, orman yangınlarını önleme tedbirleri kapsamında 28 Temmuz tarihinden başlayarak, ikinci bir karara kadar il genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu’nca alınan karara göre 28 Temmuz tarihinden başlayarak, Yalova il sınırları içinde havai fişek kullanımına ikinci bir emre kadar yasak getirildi. Yalova Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Temmuz tarihinden geçerli 2’nci bir emre kadar, Yalova il sınırları içinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında adli ve/veya idari işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.