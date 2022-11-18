Yalova'da kadına yönelik şiddetle mücadele tartışıldı

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YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü tarafından "kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışma" konulu seminer düzenlendi.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu'nda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gerekliliği, şiddet sürecinin birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Etkinlikte Yalova Üniversitesi Kadın Ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Cennet Ertürk, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Zülal Şahin konuşma yaptı.



Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğrencileri tarafından açılan standın gezilmesiyle son bulan seminere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) yöneticileri, diğer ilgiler ile öğrenciler katıldı.

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