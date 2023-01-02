Yalova'da sis etkili oldu

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YALOVA AA) - Yalova'da sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 30 metreye kadar düştü.

Kentin özellikle sahil bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle şehir içi yollar ile Yalova-Kocaeli kara yolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri sis altında kaldı.

Ana cadde ve kara yollarında görevli polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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