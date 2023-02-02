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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da akaryakıt istasyonu çalışanları yanan kamyonu söndürdü

AA

Yalova'da akaryakıt istasyonu çalışanları yanan kamyonu söndürdü

YALOVA (AA) - Yalova’da motor kısmında yangın çıkan kamyona ilk müdahale olay yeri yakınında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yapıldı.

Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir kamyonun motor kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kamyon şoförü hemen aracını kenara çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yakındaki akaryakıt istasyonu çalışanları da yangını olayı görür görmez müdahale için kamyonun yanına koştu. Yangın tüpleri ile müdahale eden istasyon çalışanları yangın büyümeden söndürmeyi başardı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gerekli müdahaleyi yaparak soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Kamyonda maddi hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

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