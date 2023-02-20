Yalova'da kontrolden çıkan panelvan beton bariyere çarptı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın yol kenarındaki beton bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolunda Yalova istikametine ilerleyen 77 DU 775 plakalı panelvan, Taşköprü Hava Meydan Komutanlığı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda panelvanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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