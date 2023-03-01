Yalova'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde, deprem ölçüm istasyonuna enerji sağlanan alüminyum elektrik kablosunu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Karşıyaka Mahallesi Bozburun mevkisinde AFAD'a ait istasyona enerji sağlanmasında kullanılan yaklaşık 350 metre uzunluğundaki alüminyum elektrik kablosu çalındı.
Elektrik dağıtım firması yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Armutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yapılan araştırma ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler, adli makamlardan alınan izinle zanlı ÜA'nın adresinde arama yaptı.
Aramada, çalınan malzemelere ait bazı parçalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.