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Yalovalı gönüllü sağlıkçılar afet bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor

AA

Yalovalı gönüllü sağlıkçılar afet bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor

YALOVA (AA) - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Yalova'dan bölgeye gönüllü giden sağlıkçılar, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından yaraların sarılmasına yönelik yürütülen çalışmalara katılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri ile Hatay'ın Defne ilçesinde 6 ve 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda Yalova'dan 27 doktor, 100 kişilik 112 Acil Sağlık ekibi, 46 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 64 destek personeli de gönüllülük esasına göre bölgede dönüşümlü görev yapıyor.

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli UMKE gönüllüsü Mesut Ercihan, AA muhabirine, yedek ambulanslarla 15 yeni ekip oluşturarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Mesleğe yeni başladığı dönemde 1999 Marmara Depremi'ni yaşadığını aktaran Ercihan, şöyle konuştu:

"Uzun bir zaman oldu ama hiç aklımızdan çıkmadı Marmara Depremi. O zaman mesleğe yeni başlamıştım. Armutlu ilçesinde hizmet veriyordum. Depreme yakalandığımızda sağlık ocağımız hasar gördü. Bahçeye kurduğumuz çadırda bir hafta hizmet verdik. Bundan sonra arama kurtarma üzerine gönüllü yoğunlaştım ve UMKE gönüllüsü oldum. Bu mesleğimizin bir gereği ama gönüllülük ayrı bir şey. Yapılamayacak şeylere gönüllü olduğun için hiç düşünmeden öne atılabiliyorsun. Tabii duygusal yönden kötü günlerimiz oluyor. Döndüğümüzde adaptasyonda sorun yaşayabiliyoruz ama ihtiyacı olana bir el uzatmak ayrı bir şey. Anlatılacak gibi değil."

Ercihan, 2011 Van Depremi'nde Erciş ilçesinde görevliyken 47 saat sonra enkaz altından 14 günlük Azra bebeği kurtaran ekipte bulunduğunu belirtti.

Başka afet bölgelerinde de insanların hayata tutunması için çalıştıklarını aktaran Ercihan, "Benim de 3 evladım var. Azra bebekte olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerde de her enkaza girdiğimde kendi evlatlarıma rastlayacak gibi hareket ettim. Hiç düşünmeden geceli gündüzlü hizmet verdik." dedi.

UMKE bünyesinde görevli hemşire Nurcan Bilgili ise Hatay'dan kısa süre önce Yalova'ya döndüğünü, Van, İzmir, Elazığ depremlerinde, Marmaris yangınlarında da görev aldıklarını ifade etti.

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