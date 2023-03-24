Çınarcık'ta ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda ürünleri satışı ve imalatı yapan işletmelerde ramazan ayı dolayısıyla denetimler sıklaştırıldı.

Gıda kontrol görevlileri, ramazan ayında halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan marketler, bakkallar, büfeler, fırın, pastane, unlu mamul üreten işletmeler, lokanta ile tatlıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, eksik gramaj kontrolü ve son kullanma tarihi kontrollerinin yanı sıra halk sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına olan uygunluğunu da denetledi.

​​​​​​​Yıl boyunca rutin olarak devam eden gıda denetimlerinin ramazan dolayısıyla halkın daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla sıklaştırıldığı belirtildi.



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