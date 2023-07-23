Yalova'da Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi
YALOVA (AA) - Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi.
Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Türk Boyları Kültür Şöleni'ne, Bosna Hersek, Kosova, Kabardin-Balkar, Dağıstan, Kuzey Osetya, Güney Osetya, KKTC, Kazakistan, İran, Irak ve Gürcistan'dan ekipler katıldı.
Altı gün süren festival kapsamında ekipler, Termal, Çiftlikköy, Armutlu ve Altınova ilçelerinde gösteriler gerçekleştirdi.
Festival çerçevesinde Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gala gecesi yapıldı.
Şölene katılan ülkelerin halk oyunları ekipleri, gecede davetlilere gösteriler sundu.