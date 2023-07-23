Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yalova'da Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:24
        Yalova'da Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi

        YALOVA (AA) - Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi.

        Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Türk Boyları Kültür Şöleni'ne, Bosna Hersek, Kosova, Kabardin-Balkar, Dağıstan, Kuzey Osetya, Güney Osetya, KKTC, Kazakistan, İran, Irak ve Gürcistan'dan ekipler katıldı.

        Altı gün süren festival kapsamında ekipler, Termal, Çiftlikköy, Armutlu ve Altınova ilçelerinde gösteriler gerçekleştirdi.

        Festival çerçevesinde Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gala gecesi yapıldı.

        Şölene katılan ülkelerin halk oyunları ekipleri, gecede davetlilere gösteriler sundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        İspanya'da zafer sağ koalisyonun
        İspanya'da zafer sağ koalisyonun
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Devrilen kamyon yolu kapatınca, KPSS'ye girecekler yürüdü
        Devrilen kamyon yolu kapatınca, KPSS'ye girecekler yürüdü
        Hemşire, şiddet gördüğü gerekçesiyle hastadan şikayetçi oldu
        Hemşire, şiddet gördüğü gerekçesiyle hastadan şikayetçi oldu
        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
        Yalova'da 26. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı
        Yalova'da 26. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı
        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı
        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı