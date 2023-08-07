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        Yalova'da yoldan çıkan kamyonet binanın bahçesine düştü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçede binaya çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:41
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        Yalova'da yoldan çıkan kamyonet binanın bahçesine düştü
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçede binaya çarptı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AEL 025 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak yaklaşık 2 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

        Binaya çarpan kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Araç, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından vinç yardımıyla çıkarıldı.

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