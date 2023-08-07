Yalova'da yoldan çıkan kamyonet binanın bahçesine düştü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçede binaya çarptı.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçede binaya çarptı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AEL 025 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak yaklaşık 2 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.
Binaya çarpan kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Araç, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından vinç yardımıyla çıkarıldı.
.