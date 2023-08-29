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        Yalova'da denize giren 76 yaşındaki kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:30 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:30
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        Yalova'da denize giren 76 yaşındaki kişi boğuldu
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren kişi boğuldu.

        İlçeye bağlı Fıstıklı köyünde balıkçı barınağı yanında denize giren İsmail Doğru (76), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Doğru'yu sudan çıkaran vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğru, sevk edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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