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        Yalova'da kendisini odaya kilitleyen 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:09
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        Yalova'da kendisini odaya kilitleyen 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, oyun oynadığı sırada bulunduğu odanın kapısını kilitleyen 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çiftlik Mahallesi'ndeki bir binanın ilk katında oturan ailenin 3 yaşındaki erkek çocuğu, oyun oynadığı odanın kapısını yanlışlıkla kilitledi.

        Ailenin tüm çabasına rağmen kapı açılmayınca durum, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Merdivenli aracıyla dairenin penceresinden içeri giren itfaiye eri, kilitli kapıyı açarak çocuğu kurtardı.

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