Yalova'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Armutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 1 kilo 243 gram esrar, 7 kök Hint keneviri, otomatik tüfek, iki tabanca ve 105 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan D.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.