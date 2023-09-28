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        Vali Kaya, Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Valilikçe başlatılan "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında ilk ziyaretini Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesine yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:49
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        Vali Kaya, Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, Valilikçe başlatılan "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında ilk ziyaretini Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesine yaptı.

        Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelerek tanışan Vali Kaya, yaptığı konuşmada, ilk ziyaretini bu beldeye yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyip incelemeyi amaçladıkları aktaran Kaya, "Bugün biz sizleri dinleyeceğiz. Sizlerin ileteceği konulara çözüm bulmaya çalışacağız. Çok güzel bir ilçede, güzel bir beldede oturuyorsunuz. Ondan dolayı sizleri kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte ilerleyeceğiz." dedi.

        Halkın dile getirdiği sorunları not alan Vali Kaya, ilgili kurumlarla anlatılan sorunların bulunduğu bölgelerde yerinde inceleme yapılacağını ve çözüm üzerine çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

        Programa, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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