Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Çiftlikköy'ü ziyaret etti

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Çiftlikköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Valisi Hülya Kaya, Çiftlikköy'ü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Çiftlikköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlarla buluşma toplantısına katılan Kaya, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

        Çiftlikköy Belediyesine geçen Vali Kaya'ya, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar gerçekleştirilen ve planlanan projeler ve hizmetlerle ilgili brifing verdi.

        Saklıbahçe Sosyal Tesisleri'nin ardından Yalova'nın ve ilçenin önemli tarihi değerlerinden Kara Kilise'yi gezerek incelemelerde bulunan Vali Kaya, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Belediye Başkanı Silpagar ile bu tarihi yapının ilçe turizmine kazandırılması için neler yapılabileceği konusunda istişarede bulundu.

        Çiftlikköy Sahil Yürüyüş Yolu'nda da gezen Kaya, Engelsiz Kafe'de Sahil Mahallesi sakinleriyle gerçekleşen halk buluşmasına katılarak halkın sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiyeciler kurtardı
        Çınarcık'ta çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiyeciler kurtardı
        Yalova'da yemek artıklarından 600 kilogram kedi ve köpek maması üretildi
        Yalova'da yemek artıklarından 600 kilogram kedi ve köpek maması üretildi
        Yalova'da "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi" açılışı yapıldı
        Yalova'da "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi" açılışı yapıldı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'daki son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescidin restorasyonu tamamla...
        Yalova'daki son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescidin restorasyonu tamamla...
        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheliye gözaltı
        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheliye gözaltı