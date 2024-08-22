Çınarcık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

–Yalova’nın Çınarcık ilçesi Çamlık Mahallesi Nilüfer Sitesi yanında yer alan zeytinlik alanda yangın çıktı.

Nilüfer Sitesi sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine, yetkililere hızlı bir şekilde haber verildi.

Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik alandaki yangına hızlıca müdahale ederek, alevlerin çevreye yayılmasını engelledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.