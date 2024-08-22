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        Çınarcık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        –Yalova'nın Çınarcık ilçesi Çamlık Mahallesi Nilüfer Sitesi yanında yer alan zeytinlik alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:08
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        Çınarcık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        –Yalova’nın Çınarcık ilçesi Çamlık Mahallesi Nilüfer Sitesi yanında yer alan zeytinlik alanda yangın çıktı.

        Nilüfer Sitesi sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine, yetkililere hızlı bir şekilde haber verildi.

        Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik alandaki yangına hızlıca müdahale ederek, alevlerin çevreye yayılmasını engelledi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı tespit edildi.

        Çınarcık'ta meydana gelen bu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı ve büyük bir felaketin önüne geçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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