Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevine başladı
–Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Salih Gözüm'ün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak atanmasının ardından Yalova İl Emniyet Müdürü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yeni görevine düzenlenen törenle başladı.
–Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Salih Gözüm’ün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak atanmasının ardından Yalova İl Emniyet Müdürü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yeni görevine düzenlenen törenle başladı.
Yalova İl Emniyet Müdürü görevine atanan Ümit Bitirik için tören düzenlendi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, emniyet yetkilileri katıldı.
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