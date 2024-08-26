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        Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevine başladı

        –Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Salih Gözüm'ün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak atanmasının ardından Yalova İl Emniyet Müdürü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yeni görevine düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:31
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        Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevine başladı
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        –Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Salih Gözüm’ün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak atanmasının ardından Yalova İl Emniyet Müdürü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yeni görevine düzenlenen törenle başladı.

        Yalova İl Emniyet Müdürü görevine atanan Ümit Bitirik için tören düzenlendi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, emniyet yetkilileri katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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