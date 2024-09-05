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        Yalovalı dağcı, ekibiyle 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası'nı belgeselleştirdi

        Yalovalı dağcı Yusuf İşsever, ekibiyle birlikte Bursa'daki 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası'ndaki keşiflerini belgesele dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:35
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        Yalovalı dağcı, ekibiyle 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası'nı belgeselleştirdi
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        Yalovalı dağcı Yusuf İşsever, ekibiyle birlikte Bursa’daki 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası’ndaki keşiflerini belgesele dönüştürdü.

        Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı İşsever, sporcular Şamil Karahan ve Gülçin Geceli’yle birlikte Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Ayvaini Mağarası'nda 5 bin metrelik keşfi belgesele dönüştürdü.

        Belgeselde, tamamen karanlık olan mağarada derinliklere gidildikçe ekibin dış dünyayla iletişiminin tamamen kesilmesi, başlarındaki aydınlatma ile dar alanlarda ilerlemeleri kayıt altına alındı.

        Mağara içindeki aktif akarsu ile 70’ten fazla gölet ile havuz, belgesel boyunca izlenen rotalardaki güzellikler arasında yer aldı.

        Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever ile beraberindeki ekip, doğal oluşumlar arasındaki ilerleyişlerinde su birikintileri ve sivri kaya alanlarıında zorluk çekti. Ayvaini Mağarası içinde hiç görüntülenmemiş olan bitkilerle yerleşik yarasa kolonileri de maceraseverlerin dikkati çeken keşiflerinden biri haline geldi.

        Bu keşfin belgesele dönüştürülmesindeki hikayenin yönetmenliğini Ahsen Kaçulu yaptı. Bilal Ceylan'ın genel koordinatörlüğü, Berkay Zengin'in yardımcı yönetmenliği üstlendiği belgeselin görüntü yönetmenliğini Muhammed Taha Cuman üstlendi. Bahadır Tremblay da seslendirme sanatçısı olarak belgeseldeki ekip içerisinde yer aldı.

        - 5 bin metrelik Ayvaini, Türkiye’nin en uzun dördüncü mağarası

        Yusuf İşsever, mağaranın dikey olarak başladığını ve ardından 5 bin metrelik bir yatay geçişe sahip olduğunu kaydetti. 15 metrelik dikey iniş sonrası 15 derece ısıya sahip Ayvaini Mağarası’nın içinde ilerlediklerini söyleyen İşsever, devamlı akan soğuk bir suyun olduğunu dile getirdi.

        Mağaranın keşfi sırasında belgesel ekibinin kendilerine eşlik ettiğini kaydeden İşsever, şöyle konuştu:

        “Mağaranın yapısında çok fazla güzel oluşum var. İçinde sarkıtlar, dikitler, perde oluşumlar, travertenler ve aynı zamanda bolca yarasa mevcut. Bununla birlikte küme şeklinde oluşan içinde enteresan bir şekilde oluşumları da çok fazla gözlemledik. İlgi çekici bir mağara. Türkiye’de yatay mağaralar sıralamasında dördüncü en uzun mağara olarak geçiyor. Her ne kadar kolay kategoride olan bir mağara olsa da doğa sporcuları için geçerli olan bir kavram. Doğa sporlarıyla uğraşmayan insanlar için maalesef bu mağaralar tehlikeli yerler oluyor.”

        Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "En Derin Mağaralar' belgeselinin ilk bölümünü Bursa’da çektik. Devam bölümleri de gelecek. Dünyada da eşine az rastlanır bir belgesel türü. Şu anda birkaç tane mağara belgeseli mevcut. Bunlardan bir tanesi de bizim belgeselimiz oldu.”

        İşsever, yayınlanacak belgeselin, Yalova Film Festivali’nde de yer aldığını da belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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