"Kayalıktan düştü" dediği karısını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Erdal Necip S, eşi Semiha S'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Erdal Necip S, karısının çabuk sinirlenen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Hep pozitif düşünüyordum. 'İyi olur' diyordum. Hemen çocuk yapmamak için ortak karar aldık. Geziyorduk dolaşıyorduk, doğada, alışveriş merkezlerinde morali düzelsin diye. Suç kaydım yok. Kavga bile etmedim. Aldatma yok, kavga yok. Ufak tefek şeyler vardı." ifadesini kullandı.

Sanık, olay günü eşi merak ettiği için bölgedeki bir restorana gittiklerini, kahve içtikten sonra fotoğraf çekmek için Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisindeki kayalık alana çıktıklarını anlattı. Olayın, bölgeden ayrılırken yaşandığını dile getiren Erdal Necip S, "Ben öndeydim, arkadan geliyordu. Eşimin sadece düştüğünü gördüm. Sevdiğim eşimi kaybettim. Çalılar arasında yol buldum, eşime ulaştım. O panikle yola çıktım, ambulansı aradım. Ben medeni bir insanım. Avukat tutup boşanabilirdim. Aramızda hiçbir şey yoktu." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, eşinin uçurumdan düşmesinden bir gün önce yüksekten düşme olayıyla ilgili bir haberi cep telefonundan okuduğunu sorması üzerine sanık, "Kendim haber araştırmadım. Haberler cep telefonuma düşüyor. 10 haber okudum. Haber tesadüf önüme düşmüştür." dedi. Erdal Necip S, hakkındaki eşcinsellik iddialarını ise yalanladı. Duruşmada, Semiha S'nin annesi ve babası ile bazı tanıklar da dinlenildi. Çiftin olay günü kayalıklarda birbirlerini çektiği fotoğraflar ile Semiha S'nin yaptığı öz çekimler de dava dosyasına eklendi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - "Doğru bir tane olur" Ölen kadının annesi Selma Dursun, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın 3-4 kez farklı ifade verdiğini söyledi. Erdal Necip S'nin yalan söylediğini öne süren Dursun, şöyle konuştu: "O kadar soğuk bir havada benim kızımı almış götürmüş kayanın başına, 1 saat 40 dakika tutmuş kızımı orada. 'Parmaklarımız uyuştu' diyor. Ondan sonra yok 'Kertenkele gördü, yılan gördü, düştü' diyor. 'Fotoğraf çekilirken düştü' diyor. 'Benim arkamdaydı, ben onu düşerken elim değdi ama tutamadım' diyor. En son yapılan keşifte de 'Ben onu hiç görmedim, sadece sesini duydum' diyor. Doğru bir tane olur."

Ölen kadının anne ve babasının avukatlarından Eyyüp Kaplan ise olayın kaza değil cinayet olduğunu ileri sürdü. Sanığın olaydan bir gün önce Siirt'te kayalıklardan düşen bir kişinin haberini okuduğunu anlatan Kaplan, şunları kaydetti: "Diyelim ki planlamadın. Bir gün öncesinde uçurumdan düşen birisinin haberini görüyorsun. Hemen sonraki gün gidiyorsun. Ocak ayında, kış mevsiminde hava şartları uygun değil. Manzarası aynı olmasına, fotoğraf çekebileceğin yer olmasına rağmen uçurumun kenarına gidilip tehlike altına atılmış. İtilmiş yani bu çok bariz belli. Bilirkişi raporu var dosyada. Fizik uzmanı raporu hazırlamış, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı rapor hazırlamış, bunun kaza ya da intihar olmadığını açıklamış sebepleriyle beraber. Dışarıdan bir itme, bir kuvvet olmadığı müddetçe, düştüğünü beyan ettiği yer ki birden fazla yer göstermiştir."