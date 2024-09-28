Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Gelişim, deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP takımını 84-50 yendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Gelişim, deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP takımını 84-50 yendi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde geçen Mersin temsilcisi, devre arasına da 33-30'luk avantajla girdi.
Üçüncü periyotta farkı açan konuk ekip, final periyodu öncesi 63-38 skor avantajı sağladı.
Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ÇBK Mersin Gelişim, parkeden 34 sayı farkla 84-50 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Yalova temsilcisi, ligdeki 3. maçında da mağlup oldu. Akdeniz ekibi ise 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.
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