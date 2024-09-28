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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Gelişim, deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP takımını 84-50 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:09
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Gelişim, deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP takımını 84-50 yendi.

        Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde geçen Mersin temsilcisi, devre arasına da 33-30'luk avantajla girdi.

        Üçüncü periyotta farkı açan konuk ekip, final periyodu öncesi 63-38 skor avantajı sağladı.

        Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ÇBK Mersin Gelişim, parkeden 34 sayı farkla 84-50 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Yalova temsilcisi, ligdeki 3. maçında da mağlup oldu. Akdeniz ekibi ise 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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