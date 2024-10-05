Yalova'da "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Yalova'da, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Spastik Engelliler Federasyonu ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından mini amfi tiyatroda engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, programda yaptığı konuşmada, çağdaş toplumlarda insanların fakir, cahil, engelli, genç, yaşlı, kadın ya da erkek olmalarının onların haklarını kullanmalarını engellemediğini söyledi.

Bedensel veya zihinsel engeli bireylerin sorumluluğunun teorik olarak sadece ailelerine değil, aynı zamanda topluma ve ülke yönetimlerine de düştüğünü belirten Arslanhan, şöyle konuştu:

"Engellilerin sorunları salt, ekonomik yaklaşımlarla, maaş bağlamak gibi açılımlarla çözülemez. Sosyal, kültürel, siyasal hakları verilmeden, engelliyi birey olarak kabul etmeden ne yoksulluktan ne de yoksunluktan kurtarabiliriz. Tek başına yasal düzenlemeler sorunları çözmez, tam tersine sorunların çözümsüzlüğünü de içinde barındırır. Önemli olan o yasaların sokakta ve sokaktaki kişi tarafından ne kadar algılanabildiği ve uygulanabildiğidir. Engelli bireyin yaşadığı sosyal dışlanma, eşitsizlik, ayrımcılık gibi sorunlar, diğer dezavantajlı grupların yaşadıklarından ayrı düşünülemez. Unutulmamalıdır ki engelli bireylerin sorunu bir insanlık sorunudur. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu olarak 'Yeşil ışık yak' farkındalık etkinliğiyle engelsiz yarınlar için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi yeniden beyan ediyoruz. Bu önemli günde tüm halkımızın hayata yeşil ışık yakmasını istiyoruz."