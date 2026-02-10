Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da denizi kirleten gemiye ceza kesildi

        Yalova açıklarında Marmara Denizi'ne atık bırakan ticari geminin ait olduğu şirkete yaklaşık 17 milyon lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 19:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:48
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yalova açıklarında kirli balast suyunun denize boşaltıldığına dair haberlere istinaden inceleme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Panama bayraklı 'Narı Strenght' adlı tanker gemisine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (I/2) bendi kapsamında (denize kirli balast tahliyesi yapmak) idari para cezası uygulanmış, ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi uyarınca (çevreyi kasten kirletmek) adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

        Bu arada denize kirli balast tahliyesi yaptığı belirlenen gemiye, yaklaşık 17 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

