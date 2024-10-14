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        Yalova'da polis ve jandarmaya tahsis edilen 32 araç törenle verildi

        Yalova'da jandarma ve emniyetin kullanımı için tahsis edilen 32 araç, düzenlenen törenle kurumlara teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:43
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        Yalova'da polis ve jandarmaya tahsis edilen 32 araç törenle verildi
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        Yalova'da jandarma ve emniyetin kullanımı için tahsis edilen 32 araç, düzenlenen törenle kurumlara teslim edildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hülya Kaya, hizmete giren araçların emniyet güçlerinin gücüne güç katacağını dile getirdi.

        İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı kampanya çerçevesinde Yalova'da emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi adına önemli bir adım atıldığını aktaran Kaya, "Kampanya kapsamında, emniyet hizmetlerine araç desteği sağlanarak il merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsalda trafik ve güvenlik hizmetleri güçlendirilmektedir. Bu sürece, iş dünyamızın ve hayırsever vatandaşlarımızın her zamanki gibi değerli katkılarıyla birlikte büyük bir başarıya imza attık. Toplamda 32 aracın önemli bir kısmı 20 tanesi trafik hizmetleri için ayrılmış olup, araç alımlarının bir bölümü genel bütçeden ve bir bölümü de hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla temin edilmiştir." diye konuştu.

        Yalova'nın hem turizm hem de sanayi açısından büyük bir potansiyele sahip bir kent olduğuna vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle, güvenlik hizmetlerimizi her geçen gün daha ileri taşımak, hem teknolojik altyapımızı hem de personel sayımızı artırarak kentimizi en güvenli şehirlerarasında en üst sıralara taşımak hedefimizdir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız kendini Türkiye Yüz Yılı'na hazırlarken onları her türlü teknik, teknolojik imkanlarla donatıyoruz. Sürekli güçlendirdiğimiz bu teknik ve teknolojik altyapıyla birlikte güvenlik hizmetlerimizde her geçen gün büyüyen bir başarı ivmesi kazandık. Kolluk kuvvetlerimizin sahadaki dikkatleri ve gayretleri sayesinde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bugün emniyetimize ve jandarmamıza teslim edeceğimiz araçlarla da inşallah gücümüze güç katacağımıza inanıyorum."

        İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ise, yeni araçların asayiş ve güvenlik hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına imkan tanıyacağını söyledi.

        Kurban kesimi ve İl Müftüsü İlyas Yılmartürk'ün okuduğu dua sonrası 32 araç, sirenler çalarak tur attı.

        Törene, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile kurum müdürleri ve personeller katıldı.

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