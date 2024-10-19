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        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koruköy beldesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:22
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        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koruköy beldesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokağı'nda bir dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

        Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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