Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koruköy beldesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koruköy beldesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokağı'nda bir dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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