Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokağı'nda bir dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

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