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        Yalova'da tadilat sırasında çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:55
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        Yalova'da tadilat sırasında çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Subaşı beldesi Altınkent Mahallesi 107. Sokak'taki binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevlere Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belde belediyelerinin kurduğu itfaiye birliği olan TASKİB ile Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Çatı katında hasara yol açan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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