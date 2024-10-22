Yalova'da tadilat sırasında çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevlere Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belde belediyelerinin kurduğu itfaiye birliği olan TASKİB ile Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.