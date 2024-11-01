Yalova'da teknelerle kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye para cezası

Yaklaşık 1000 çuval içinde ele geçirilen 20 ton midye yeniden denize bırakıldı, yasa dışı midye avcılığında kullanılan tekneler ile av araçlarına da el konuldu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde Marmara Denizi açıklarında 3 tekne ile kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye toplamda 849 bin 940 lira idari para cezası kesildi.

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