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        Yalova'da teknelerle kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye para cezası

        Yalova'nın Altınova ilçesinde Marmara Denizi açıklarında 3 tekne ile kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye toplamda 849 bin 940 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:21
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        Yalova'da teknelerle kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye para cezası
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde Marmara Denizi açıklarında 3 tekne ile kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye toplamda 849 bin 940 lira idari para cezası kesildi.

        Marmara Denizi'nin Altınova Tersaneler Bölgesi açıklarında yasa dışı midye avcılığı yapanlara yönelik Sahil Güvenlik unsurları çalışma yürüttü.

        Sahil Güvenlik ekipleri, toplamda 20 ton kaçak midye avladığı belirlenen 3 teknedeki 11 kişiye toplam 849 bin 940 lira idari para cezası uyguladı.

        Yaklaşık 1000 çuval içinde ele geçirilen 20 ton midye yeniden denize bırakıldı, yasa dışı midye avcılığında kullanılan tekneler ile av araçlarına da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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