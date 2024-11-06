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        Yalova'da seradan endemik bitki çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seradan endemik 14 kaktüs çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:20
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        Yalova'da seradan endemik bitki çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seradan endemik 14 kaktüs çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

        Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde F.H.G'ye ait seradan endemik türde 14 kaktüs bitkisi çalındı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine seraya giden İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, çevrede bulunan güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

        Kamera görüntüleri ile tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin F.G. olduğunu tespit eden ekipler, Çınarcık ilçesinde ikamet eden şüpheliyi 14 endemik bitki ile yakaladı.

        Kaktüsler sahibine teslim edilirken gözaltına alınan F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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