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        Yalova'da yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza uygulandı

        Yalova'da Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi ile yapılan hız ihlali denetimlerde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:39
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        Yalova'da yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza uygulandı
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        Yalova'da Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi ile yapılan hız ihlali denetimlerde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, can ve mal güvenliğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi, hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi'ni kullanmaya başladı.

        Yapay zeka desteği sayesinde hız tespitinin yanı sıra aynı anda 4 şeritli yollarda gece-gündüz fark etmeksizin çekim yapılabildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "Güzergahı kullanan bütün araçların sorgularını yapmak suretiyle sisteme gönderebilen bu cihaz ile 26 Ekim-1 Kasım 2024 tarihlerinde yapılan hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira cezai işlem uygulanmıştır. Yalova Emniyet Müdürlüğü olarak ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla görevlilerimizce güzergahımızın farklı bölgelerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere hız kontrolü denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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