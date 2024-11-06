Yalova'da yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza uygulandı

Yalova'da Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi ile yapılan hız ihlali denetimlerde 184 sürücüye toplam 293 bin 394 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, can ve mal güvenliğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi, hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi'ni kullanmaya başladı.

Yapay zeka desteği sayesinde hız tespitinin yanı sıra aynı anda 4 şeritli yollarda gece-gündüz fark etmeksizin çekim yapılabildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi: