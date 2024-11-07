Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Organ ve Doku Nakli Farkındalık Haftası" etkinliği

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hemodiyaliz hastaları, sağlıklarına kavuşmak için umutla organ nakli olacakları günü bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Organ ve Doku Nakli Farkındalık Haftası" etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hemodiyaliz hastaları, sağlıklarına kavuşmak için umutla organ nakli olacakları günü bekliyor.

        Organ ve Doku Nakli Farkındalık Haftası kapsamında hastanede düzenlenen programda, organ naklinin önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Hemodiyaliz servisinde gazetecilere açıklama yapan Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Ayşe Medetoğlu, Yalova'nın bağlı olduğu Bursa bölgesinin organ nakli konusunda Türkiye'nin en iyi durumda olan bölgesi olduğunu ifade etti.

        Organ bağışını 18 yaş üzeri her akli dengesi yerinde, yetişkin kişinin yapabileceğini aktaran Medetoğlu, "Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Hastanemizde de organ bağışı standımız açık olacak. Herkesi bekleriz. Organ bağışı çok önemli, canlıdan canlıya da kadavradan canlıya da bağışlar olabiliyor. Kadavradan canlıya bağışlar çok değerli. Çünkü biz öldükten sonra organlarımız toprak olacak. Organlarımız toprak olmasın. Birilerine can, hayat versin diyoruz. O yüzden de organlarımızı bağışlayınız." diye konuştu.

        - Türkiye'de kronik böbrek yetmezliği yüzde 15 seviyesinde

        Hastanede 35 diyaliz makinesiyle yaklaşık 140 hastaya hizmet verdiklerini anlatan Nefroloji Uzmanı Dr. Özcan Uzun ise toplumda kronik böbrek yetmezliğinin yüzde 15 gibi yüksek bir oranda görüldüğüne dikkati çekti.

        Bunun, Türkiye'de yaklaşık 6 kişiden birinin kronik böbrek yetmezliği olduğu anlamına geldiğini kaydeden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır ve bu oran her yıl yüzde 4-5 kadar artmaktadır. Hemodiyaliz hastaları normal hastalara göre 10 kat daha fazla kalp krizi, hastaneye yatış gibi risklere maruz kalmaktadır. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında diyalize başladığımızda ilk yapacağımız görev bu hastaları diyalizden kurtarmaktır. Bu nedenle siz de organlarınızı bağışlayarak hastalarımızın sağlıklı bir insan gibi yaşamasını sağlayabilirsiniz."

        8 yıldır diyalize giren Cafer Bayhan da hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu gün diyaliz makinesine bağlandığını belirtti.

        Hayatın o andan sonra zor geçtiğini ve haftada 3 gün diyalize girdiğini aktaran Bayhan, "Organ nakli bizim için şöyle önemlidir, en azından yaşam kalitemiz artacak. Organ nakli konusunda tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Rahatsızlandıktan sonra organ naklinin ne kadar önemli olduğunu, dünyada en güzel şeyin bağışlayacağımız organlarımızın olduğunu, en güzel mirasın olduğunu işin içine girdikten sonra anlıyorsunuz. Bence herkes organlarını bağışlamalı ki başka canlara hayat versin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        KKTC'li kağıt sanatçılarının eserleri Yalova'da sergileniyor
        KKTC'li kağıt sanatçılarının eserleri Yalova'da sergileniyor
        Yalova'da mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten çıkarıldı
        Yalova'da mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten çıkarıldı
        Yalova'da kamu binasına kurulan sistemle yılda 6 bin metreküp su tasarrufu...
        Yalova'da kamu binasına kurulan sistemle yılda 6 bin metreküp su tasarrufu...
        Yalova'da 'yapay zeka' destekli 'Mobil Hız Tespit Cihazı' ile 184 sürücüye...
        Yalova'da 'yapay zeka' destekli 'Mobil Hız Tespit Cihazı' ile 184 sürücüye...
        Yalova'da yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza u...
        Yalova'da yapay zeka destekli hız ihlali denetimlerinde 184 sürücüye ceza u...
        Yalova'da 3 bin 995 litre sahte zeytinyağı yakalandı
        Yalova'da 3 bin 995 litre sahte zeytinyağı yakalandı