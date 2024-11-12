Yalova'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Araçlardan bazılarında bulunan ve yaralanan C.B, M.A, G.M. ile F.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazaya, aynı yöne giden 77 BC 671, 35 PMC 64 ve 34 LY 1707 plakalı otomobiller de karıştı.

Yalova-İzmit kara yolundaki köprülü kavşakta sürücüsünün ani fren yaptığı 34 CYH 344 plakalı otomobile, arkasından gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 P 4280 plakalı servis midibüsü çarptı.

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