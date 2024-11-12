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        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:21
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        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Yalova-İzmit kara yolundaki köprülü kavşakta sürücüsünün ani fren yaptığı 34 CYH 344 plakalı otomobile, arkasından gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 P 4280 plakalı servis midibüsü çarptı.

        Kazaya, aynı yöne giden 77 BC 671, 35 PMC 64 ve 34 LY 1707 plakalı otomobiller de karıştı.

        Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan bazılarında bulunan ve yaralanan C.B, M.A, G.M. ile F.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Yarılıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan köprü, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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