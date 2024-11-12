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        Yalova'da 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Yalova'da, işlediği suç nedeniyle kesinleşmiş 46 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:12
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        Yalova'da 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Yalova'da, işlediği suç nedeniyle kesinleşmiş 46 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari C.Ş'yi ikametinde yakaladı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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