Yalova'da çocuk yoğun bakım ünitesinin duvarlarını süslerle renklendirdiler

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan personel, çocuklara moral vermek için hastane duvarlarını süsledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiği ağustos ayından itibaren 100'ü aşkın hastayı kabul ettiklerini söyledi.

Üniteyi çocuklar için daha renkli hale getirmek istediklerini belirten Bulut, şöyle konuştu: "Çocuk yoğun bakım ünitesi deyince insanlar korkar ama burada çok güzel bir ekibimiz var. Hemşire ekibimiz burayı çok tatlı hale getirdi. Kendi imkanlarımızla burayı boyadık. Burada hemşire arkadaşlarımız onlara anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Aileler de çok memnunlar. Çocukların dilekleri üzerine bu duvar resimlerinin çizimlerini yaptık."

Dr. Öğr. Üyesi Taner Adıgüzel de çocukları anneleri de yanındayken takip edebilecekleri bir alan oluşturduklarını ifade etti. Çocukların hayallerini duvar süslemelerine ve resme döktüklerini dile getiren Adıgüzel, şöyle devam etti: "Çocuklar yoğun bakım kasvetinden daha uzak bir noktada sağlık hizmeti alabilsinler diye, onlara ait, onların taleplerine uygun olarak burayı bir aile ortamına çevirmeye çalıştık ve halen devam ediyoruz. İşimizi keyifle yapıyoruz. Stresli, yoğun bir iş ama işin içerisine biraz renk katmak, mizah katmak her şeye iyi geliyor. O açıdan gayet keyifli bir ekiple güzel bir şekilde işimizin hakkını veriyoruz."