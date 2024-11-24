Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da çocuk yoğun bakım ünitesinin duvarlarını süslerle renklendirdiler

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan personel, çocuklara moral vermek için hastane duvarlarını süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da çocuk yoğun bakım ünitesinin duvarlarını süslerle renklendirdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan personel, çocuklara moral vermek için hastane duvarlarını süsledi.

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiği ağustos ayından itibaren 100'ü aşkın hastayı kabul ettiklerini söyledi.

        Üniteyi çocuklar için daha renkli hale getirmek istediklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:

        "Çocuk yoğun bakım ünitesi deyince insanlar korkar ama burada çok güzel bir ekibimiz var. Hemşire ekibimiz burayı çok tatlı hale getirdi. Kendi imkanlarımızla burayı boyadık. Burada hemşire arkadaşlarımız onlara anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Aileler de çok memnunlar. Çocukların dilekleri üzerine bu duvar resimlerinin çizimlerini yaptık."

        Dr. Öğr. Üyesi Taner Adıgüzel de çocukları anneleri de yanındayken takip edebilecekleri bir alan oluşturduklarını ifade etti.

        Çocukların hayallerini duvar süslemelerine ve resme döktüklerini dile getiren Adıgüzel, şöyle devam etti:

        "Çocuklar yoğun bakım kasvetinden daha uzak bir noktada sağlık hizmeti alabilsinler diye, onlara ait, onların taleplerine uygun olarak burayı bir aile ortamına çevirmeye çalıştık ve halen devam ediyoruz. İşimizi keyifle yapıyoruz. Stresli, yoğun bir iş ama işin içerisine biraz renk katmak, mizah katmak her şeye iyi geliyor. O açıdan gayet keyifli bir ekiple güzel bir şekilde işimizin hakkını veriyoruz."

        Adıgüzel, normalde yoğun bakım ünitesinin çocuklar için stres oluşturduğunu belirterek, "Geldiklerinden çok daha farklı hislerle, çok daha mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Sağlık hizmetlerinde o şefkati çocuklara hissettirebilmek, duyguyu verebilmek çok değerli, çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı (2)
        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı (2)
        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı
        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı
        Yalova merkezli organize suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
        Yalova merkezli organize suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da 17 bin 200 makaron ele geçirildi
        Yalova'da 17 bin 200 makaron ele geçirildi
        Hatay'da depremzedelere barınma hizmeti veren gemi Yalova'da bakıma alındı
        Hatay'da depremzedelere barınma hizmeti veren gemi Yalova'da bakıma alındı
        Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düş...
        Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düş...