Yalova'da mahsur kalan kişiler AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı

Yalova'da iki ayrı noktada, karda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ile jandarma işbirliğiyle kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, merkez ile Çınarcık kırsalında mahsur kalan vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen talebi üzerine, AFAD ve jandarmanın ilgili birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe Sugören köyü Höyük Tepe mevkisinde K.C'nin, Çınarcık ilçesi Güllük köyü Hasanbaba mevkisinde ise Ö.O.A, E.Ç. ve T.O'nun karda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulundukları bilgisine yer verildi.