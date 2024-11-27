Yalova'da orman içindeki yolda 4 ayı görüntülendi
Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 3'ü yavru 4 bozayıyı cep telefonuyla kaydetti.
Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 3'ü yavru 4 bozayıyı cep telefonuyla kaydetti.
Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkisinde beraberindekilerle ormanlık alanda ilerleyen sürücü, bozayı ve yavrularını fark etti.
Sürücü, cep telefonuyla yol üzerinde kaçmaya çalışan 4 ayıyı görüntüledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.