Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve fiziki takibe alınan M.C.O'yu gözaltına alan ekipler, kimlik tespiti çalışmalarında şüphelinin 6 ayrı suçtan arandığını belirledi. Ayrıca şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti ve nakli yaptıkları tespit edilen M.P, B.Ö. ve E.Z'yi de yakalayan ekipler, şüphelilerin çantasında 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Ekipler, B.E, O.U. ve M.F'nin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Vali Kaya, huzurevi sakinleriyle turşu yaptı
        Vali Kaya, huzurevi sakinleriyle turşu yaptı
        Yalova'da yanan taksiyi itfaiye söndürdü
        Yalova'da yanan taksiyi itfaiye söndürdü
        Yalovaspor Basketbol - Beşiktaş Fibabanka: 71-91
        Yalovaspor Basketbol - Beşiktaş Fibabanka: 71-91
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Yalova Valisi Kaya, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Yalova Valisi Kaya, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Savcı, eşini kayalıklardan itip, intihar izlenimi veren sanığa ağırlaştırıl...
        Savcı, eşini kayalıklardan itip, intihar izlenimi veren sanığa ağırlaştırıl...