Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve fiziki takibe alınan M.C.O'yu gözaltına alan ekipler, kimlik tespiti çalışmalarında şüphelinin 6 ayrı suçtan arandığını belirledi. Ayrıca şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.