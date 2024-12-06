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        Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi

        Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:03
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        Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi
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        Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Polis ekipleri Ş.S, C.B. ve M.S'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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