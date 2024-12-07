Yalova'da sahte 20 bin 800 lira ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.E'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin Altınova ilçesinde bulunan evlerinde yaptığı aramada 104 adet sahte 200 lira banknot ele geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelileri gözaltına aldı.

Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonuna otomobille gelen H.U, A.A. ve E.Ş. akaryakıt alımı karşılığında sahte olduğu sonradan anlaşılan 200 lira ödeme yaptı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 bin 800 lira sahte para ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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