Yalova'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Emniyet güçlerinin güvenlik önlemi aldığı alanda aileleri ve çocuklarıyla slogan atan Suriyeliler, daha sonra dağıldı.

Meşaleler yakıp ellerinde Türk ve Suriye bayraklarıyla tekbir getiren grup, daha sonra müzik eşliğinde, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

İl merkezinde toplanan gruplar, araçlarla şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.